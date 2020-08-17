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Житель Карелии подорвался на боеприпасе во время сбора грибов

Новости. Происшествия
09:31, 18 Августа 2020
фото: © EPA/SERGEY VAGANOV, архив
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Инцидент произошел вечером 16 августа в Московской области.

Раненых грибников привезли в клинскую больницу с 88-го километра автодороги М10 "Россия". Один из грибников из Башкирии, а другой из Карелии, пишет "360" со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

У одного из них осколочные ранения ягодицы, голени и передней брюшной стенки. Мужчину отправили лечиться домой. Второго оставили в больнице. У него ранения голени и шеи.

Пострадавшие живут в Зеленограде и работают в Москве. За грибами они отправились в лес возле поселка Лесной под Клином, где и нашли предмет, который сдетонировал, когда его отбросили в сторону.

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Комментарии

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кир
2020-08-18 09:58:32
Возможно, всё было совсем иначе.
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