Житель Карелии подрался с охранником после неудачной попытки кражи

Мужчина пытался похитить из торгового зала две бутылки коньяка, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Лахденпохье вневедомственную охрану вызывали работники торговли.



Около магазина заметили мужчину, который пытался похитить из торгового зала две бутылки коньяка, а когда охранник помешал ему – злоумышленник ударил охранника.



При задержании гражданин вёл себя грубо и несдержанно. Отчасти причиной тому – состояние опьянения, внешние признаки которого бросались в глаза.

Дальнейшее разбирательство в ведении полиции.