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Житель Карелии погасил долг по алиментам, боясь остаться "без руля"

Новости. Общество
09:48, 10 Февраля 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Житель Питкярантского района задолжал ребенку 157 тысяч рублей, сообщили в УФССП по Карелии.

Должник ежемесячную выплату алиментов не производил в полном объеме, ограничиваясь нерегулярными выплатами. Официально нигде не работал и не имел намерения трудоустроиться.

Местному жителю ограничили выезд за границу.

На личном приеме судебный сообщил должнику, что через пять дней он не сможет пользоваться водительским удостоврением.

Чтобы сохранить право управлять автомобилем, алиментщик погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. Затем трудоустроился и предоставил сведения о месте работы.

Ранее житель Карелии потратил краденые деньги на алименты.

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