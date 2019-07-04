12:02, 04 Июля 2019
Житель Карелии погасил задолженность в 3 млн рублей, боясь потерять земельный участок
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У должника хотели арестовать земельный участок в Вяртсиля площадью 2,5 га, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.
Мужчина задолжал 3 млн рублей в пользу кредитных организаций.
Поскольку задолженность погашена не была, судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника на наличие у него движимого и недвижимого имущества. В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом было выявлено, что должнику принадлежит земельный участок в Вяртсильском городском поселении площадью 2,5 га.
К должнику была применена штрафная санкция в размере 145 тысяч рублей.
Не желая наступления еще более негативных последствий, должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.
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