Житель Карелии погасил задолженность в 3 млн рублей, боясь потерять земельный участок

У должника хотели арестовать земельный участок в Вяртсиля площадью 2,5 га, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина задолжал 3 млн рублей в пользу кредитных организаций.



Поскольку задолженность погашена не была, судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника на наличие у него движимого и недвижимого имущества. В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом было выявлено, что должнику принадлежит земельный участок в Вяртсильском городском поселении площадью 2,5 га.



К должнику была применена штрафная санкция в размере 145 тысяч рублей.

Не желая наступления еще более негативных последствий, должник незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.