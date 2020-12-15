890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Многодетной семье в Карелии отказали в субсидии на оплату ЖКХ после рождения еще одного ребенка 2
15.12.2020 18:20
За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса 1
Сегодня 09:24
Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере 19
15.12.2020 14:57
Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год 8
15.12.2020 14:40
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу 9
Сегодня 10:25
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
Российскому миллиардеру построили яхту длиной в 142 метра 9
15.12.2020 21:30

Житель Карелии погиб при пожаре в ванной

Новости. Происшествия
11:19, 16 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости
Загрузка...

В Лоухском районе в квартире одного из домов произошел пожар, на котором погиб мужчина, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 15 декабря, в 10.27 в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар в жилом 4-этажном многоквартирном доме.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек и 3 единицы автоспецтранспорта. Во время пожара было спасено 15 человек.

В результате возгорания в квартире огнем повреждена ванная комната на площади 3 кв.м. На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Причины гибели человека устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2020-12-16 13:40:01
Наверняка опять синька.
Вася
2020-12-16 11:38:54
О Господи,не успел дешевого сахара купить и масла.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 12:05
Капитал
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 2
Сразу две жалобы на нарушения в муниципальном специализированном предприятии получили карельские "антимонопольщики" и прокуратура.
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2020 16:45
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»