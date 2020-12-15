Житель Карелии погиб при пожаре в ванной

В Лоухском районе в квартире одного из домов произошел пожар, на котором погиб мужчина, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 15 декабря, в 10.27 в поселке Пяозерский Лоухского района произошел пожар в жилом 4-этажном многоквартирном доме.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек и 3 единицы автоспецтранспорта. Во время пожара было спасено 15 человек.

В результате возгорания в квартире огнем повреждена ванная комната на площади 3 кв.м. На месте происшествия обнаружено тело мужчины.

Предварительно причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Причины гибели человека устанавливаются.