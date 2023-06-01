Житель Карелии погиб в ходе СВО

Во время спецоперации погиб уроженец Пудожского района.
Печальную новость сообщили в администрации Пяльмского сельского поселения Пудожского района. Местный уроженец Трушников Евгений Леонидович, 1987 года рождения, погиб в ходе специальной военной операции.
Власти поселка Пяльма выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Также администрация обратилась к местным жителям с просьбой об оказании помощи в организации похорон.
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