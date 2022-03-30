Житель Карелии получил рейтузы вместо тактических брюк и сообщил об этом в полицию

Сотрудники уголовного розыска в Олонецком районе раскрыли дистанционное мошенничество, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Олонецкого района обратился 40-летний местный житель, рассказавший, что вместо заказанных тактических брюк ему прислали рейтузы. Ущерб составил пять с половиной тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 30-летнего жителя соседнего региона. Мужчина рассказал, что красивую рекламу тактических брюк нашел в интернете и разместил в социальной сети от своего имени. А, поскольку товара у него не было, выслал покупателю текстильные штаны.
По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело.
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