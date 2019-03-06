Житель Карелии получил штраф за избиение жены

Суоярвский районный суд наказал мужчину за рукоприкладство.

На сайте суда говорится, что житель Суоярви на почве личных неприязненных отношений умышленно с целью причинения физической боли и страданий своей супруге нанес ей телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.