Житель Карелии получил срок за продажу наростов на дереве

Вынесен обвинительный приговор по факту контрабанды в Финляндию березовых капов.

Мужчину признали виновным в том, что он вывез за границу пиломатериалы на сумму более 3,8 млн рублей.

Как было установлено во время судебного следствия, в 2021 году карельская таможня совместно с сотрудниками транспортной полиции и ЦФСБ по республике остановила жителя региона, который пытался вывезти за рубеж березовые капы.





Следствие выяснило, что мужчина организовал контрабанду каповой древесины в Финляндию. В течение 2019 – 2021 годов он скупал у местного населения березовые наросты.



Житель республики размещал объявления о покупке капов в бесплатных газетах, а также в местах общего пользования: на досках объявлений, остановках, у магазинов.





"В декларациях на товары он заявлял недостоверные сведения о том, что вывозимые за границу березовые наросты якобы получены из легального оборота: в качестве поставщиков указывались реальные фирмы, занимающиеся куплей-продажей лесоматериалов", - говорится в пресс-релизе карельской таможни.



После того, как весной 2021 года партию товаров задержали на таможенном посту МАПП «Вяртсиля», в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.



В августе следующего года предварительное расследование было завершено и направлено в Сортавальский городской суд.



Приговор - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в карельской таможне.