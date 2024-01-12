В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
Новое
Сегодня 15:42
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
Сегодня 07:40
Юлия Мизинкова: мой уход из администрации был плановым и согласованным
Сегодня 06:40

Житель Карелии помог односельчанке по хозяйству, угостился чаем и попутно украл деньги

Новости. Происшествия
14:00, 12 Января 2024
фото: © finallast / istockphoto

Новости партнеров

В Пряжинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 74-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что из ее квартиры пропали деньги — 13 тысяч рублей. Женщина рассказала, что хранила их на тумбочке в коридоре. Когда ей привезли дрова и потребовалось расплатиться, выяснилось, что денег на месте нет.

Потерпевшая рассказала полицейским, кто навещал её в последнее время. Оказалось, что как раз в тот день к ней заходил местный житель и предлагал помощь по хозяйству. Она попросила его сходить в магазин и дала деньги на покупки. Потом женщина угостила односельчанина чаем, и он ушел.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Он сознался в краже и рассказал, что украденные деньги потратил на спиртное и закуску, и отдал оставшиеся 5 тысяч рублей.

За содеянное жителю Пряжинского района придется ответить перед законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска
10.01.2024, 16:50
Трое жителей Карелии стали миллионерами

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.