Житель Карелии помог односельчанке по хозяйству, угостился чаем и попутно украл деньги

В Пряжинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 74-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что из ее квартиры пропали деньги — 13 тысяч рублей. Женщина рассказала, что хранила их на тумбочке в коридоре. Когда ей привезли дрова и потребовалось расплатиться, выяснилось, что денег на месте нет.

Потерпевшая рассказала полицейским, кто навещал её в последнее время. Оказалось, что как раз в тот день к ней заходил местный житель и предлагал помощь по хозяйству. Она попросила его сходить в магазин и дала деньги на покупки. Потом женщина угостила односельчанина чаем, и он ушел.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина. Он сознался в краже и рассказал, что украденные деньги потратил на спиртное и закуску, и отдал оставшиеся 5 тысяч рублей.

За содеянное жителю Пряжинского района придется ответить перед законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.