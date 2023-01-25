Житель Карелии попытался продать 52 тысячи пачек немаркированных сигарет

Часть он успел сбыть, остальное изъяли правоохранители, сообщили в Следкоме республики.
В Медвежьегорске возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном обороте табачной продукции.
Подозреваемый — индивидуальный предприниматель — по версии следствия, продавал незаконно приобретенные сигареты без обязательной маркировки. В общей сложности он приобрел 53 тысячи пачек на сумму более 4 миллионов рублей, но не успел продать все — сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли непроданную часть сигарет.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают обстоятельства преступления.
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