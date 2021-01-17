Мужчина в Карелии с испугу сжег чужой автомобиль

Житель Сортавальского района поджег салон чужой иномарки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило сообщение от местного жителя о поджоге его иномарки. На место происшествия выехала оперативная группа. Выяснилось, что автовладелец заметил, как в его машине сидит неизвестный. Он попытался выгнать незнакомца, но тот моментально сумел поджечь обивку салона и убежать. В результате пожара полностью выгорел салон автомобиля, а также повреждено лакокрасочное покрытие. Ущерб превысил 150 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска сортавальской полиции установили поджигателя. Им оказался местный житель 40 лет. По словам подозреваемого, он гулял по городу, когда его внимание привлек припаркованный в одном из дворов автомобиль. Дверь оказалась открытой, и мужчина решил посидеть в нем, но ему помешал хозяин.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.