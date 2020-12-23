Житель Карелии попытался вынести из магазина бутылку в рукаве

В Сортавале группа задержания пресекла хищение, сообщает карельское управление Росгвардии.

В понедельник днем сработала тревожная сигнализация одного из охраняемых торговых заведений города, информируют в Росгвардии.

На месте сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии выяснили, что нетрезвый 32-летний мужчина пытался в рукаве вынести из торгового зала спиртное.



Нарушителя задержали и для дальнейшего разбирательства передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы помогли даме отбиться от мужчины, пытавшегося забраться в ее автомобиль.