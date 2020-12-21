В Карелии росгвардейцы помогли даме отбиться от мужчины, пытавшегося забраться в ее автомобиль

В автомобиль женщины пытался проникнуть мужчина: в ситуацию пришлось вмешаться бойцам Росгвардии.

Вечером в минувшую пятницу группам задержания отдела вневедомственной охраны по Сегежскому району поступила информация от дежурной части районного отдела полиции о том, что в поселке Надвоицы женщине требуется помощь – в ее машину пытается проникнуть какой-то гражданин. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.



Ближайший наряд прибыл по указанному адресу, где выяснилось, что причиной неприятностей владелицы автомобиля стал ее знакомый. Мужчина накопил долги, а кредитор в качестве компенсации решил забрать машину местной жительницы.



Росгвардейцы провели беседу и направили обоих участников конфликта к участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что мужчина в Карелии уехал из бара в сопровождении Росгвардии из-за нежелания платить по счетам.