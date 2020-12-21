890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета 16
21.12.2020 16:20
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО) 22
21.12.2020 12:45
Валентина Сукотова: "Докатились до ручки!" 24
21.12.2020 11:50
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
21.12.2020 19:10
Стала известна судьба стационарных детских лагерей в Карелии 3
21.12.2020 16:23
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 1
21.12.2020 16:05
Власти Петрозаводска установили детскую площадку с "военной техникой" 26
21.12.2020 11:40

В Карелии росгвардейцы помогли даме отбиться от мужчины, пытавшегося забраться в ее автомобиль

Новости. Общество
09:08, 22 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Загрузка...

В автомобиль женщины пытался проникнуть мужчина: в ситуацию пришлось вмешаться бойцам Росгвардии.

Вечером в минувшую пятницу группам задержания отдела вневедомственной охраны по Сегежскому району поступила информация от дежурной части районного отдела полиции о том, что в поселке Надвоицы женщине требуется помощь – в ее машину пытается проникнуть какой-то гражданин. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Ближайший наряд прибыл по указанному адресу, где выяснилось, что причиной неприятностей владелицы автомобиля стал ее знакомый. Мужчина накопил долги, а кредитор в качестве компенсации решил забрать машину местной жительницы.

Росгвардейцы провели беседу и направили обоих участников конфликта к участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что мужчина в Карелии уехал из бара в сопровождении Росгвардии из-за нежелания платить по счетам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Новые технологии на службе ЖКХ
Директор управляющей организации "ОнегоСтройСервис" Евгений Ефремов рассказал о новеллах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Верните детей в школы! 1
21.12.2020 17:34
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 1
21.12.2020 16:05
За руку теперь не ловят 3
18.12.2020 16:01
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
17.12.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

21.12.2020 16:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 5
21.12.2020 11:15
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»