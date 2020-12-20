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Мужчина в Карелии уехал из бара в сопровождении Росгвардии из-за нежелания платить по счетам

Новости. Происшествия
17:20, 21 Декабря 2020
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
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Росгвардейцы задержали посетителя одного из карельских баров за отказ расплачиваться

ЧП произошло в Петрозаводске 18 декабря, в пятницу.

Как сообщают в Росгвардии, сработала тревожная сигнализация бара в районе Октябрьского проспекта.

Дежурный наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал 55-летнего гражданина, который не оплатил счет на сумму более тысячи рублей.

Задержанный был передан участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы пресекли девять краж за неделю.

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