Мужчина в Карелии уехал из бара в сопровождении Росгвардии из-за нежелания платить по счетам

Росгвардейцы задержали посетителя одного из карельских баров за отказ расплачиваться

ЧП произошло в Петрозаводске 18 декабря, в пятницу.

Как сообщают в Росгвардии, сработала тревожная сигнализация бара в районе Октябрьского проспекта.

Дежурный наряд отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержал 55-летнего гражданина, который не оплатил счет на сумму более тысячи рублей.

Задержанный был передан участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы пресекли девять краж за неделю.