В Карелии росгвардейцы пресекли девять краж за неделю

Сотрудники Росгвардии пресекли девять попыток хищения имущества в Карелии в течение семи дней.

С 12 по 18 декабря сотрудники подразделений вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 11 человек за административные правонарушения. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.



Росгвардейцы совершили 372 выезда по сигналам тревоги – в девяти случаях пресечены попытки хищения имущества.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы Карелии задержали мужчину, устроившего пир в магазине из украденных продуктов