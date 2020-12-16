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Росгвардейцы Карелии задержали мужчину, устроившего пир в магазине из украденных продуктов

Новости. Происшествия
13:18, 17 Декабря 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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В Петрозаводске покупатель открыл бутылку и упаковки с едой прямо в магазине и устроил себе пир из неоплаченного товара, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 16 декабря тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов столицы Карелии. Сотрудниками батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны за попытку выноса товара из магазина задержан 41-летний горожанин, который прошел мимо кассы с неоплаченным товаром – перчатками.

А в ночь на 17 декабря в том же торговом заведении другой нарушитель открыл бутылку спиртного и несколько упаковок с едой. Работники магазина заметили это и вызвали на место группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина будет отвечать за порчу товара.

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