Росгвардейцы Карелии задержали мужчину, устроившего пир в магазине из украденных продуктов

В Петрозаводске покупатель открыл бутылку и упаковки с едой прямо в магазине и устроил себе пир из неоплаченного товара, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 16 декабря тревожная сигнализация сработала в одном из гипермаркетов столицы Карелии. Сотрудниками батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны за попытку выноса товара из магазина задержан 41-летний горожанин, который прошел мимо кассы с неоплаченным товаром – перчатками.

А в ночь на 17 декабря в том же торговом заведении другой нарушитель открыл бутылку спиртного и несколько упаковок с едой. Работники магазина заметили это и вызвали на место группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина будет отвечать за порчу товара.