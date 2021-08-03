Житель Карелии порадовал возлюбленную одеждой, украденной у своей сестры

В Сортавальском районе местный житель обновил гардероб возлюбленной за счет своей сестры, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что из её квартиры пропала одежда, в том числе и недавно купленные вещи. Следов взлома заявительница не обнаружила и предположила, что к имущественному преступлению причастен её 37-летний брат, у которого имелись запасные ключи.

В ходе предварительной проверки подозрения заявительницы подтвердились: сотрудниками полиции установлено, что к краже причастен её близкий родственник. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что очень хотел сделать подарок возлюбленной – обновить её гардероб.

Однако денежных средств на покупки у него не имелось. Тогда горожанин решил взять вещи сестры. По версии полиции, воспользовавшись тем, что женщина на работе, он пришёл к ней домой, выбрал подходящую по размеру одежду и отправился радовать избранницу.

Подозреваемый раскаялся в содеянном. Он обязался возместить причинённый материальный ущерб в размере не менее 8 тысяч рублей.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.