Житель Карелии порезал ножом пьяного соседа, когда тот ворвался в его квартиру

За превышение пределов необходимой обороны житель Кондопожского района приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Шестого июля 2018 года в селе Янишполе в квартиру одного из домов по улице Центральной пришел нетрезвый сосед. Дома в это время находился 20-летний сын хозяев.

Пьяный мужчина стал упрекать молодого человека, что в квартире громко играет музыка. Тот ответил, что музыка – негромкая, и предложил зайти проверить. Тогда сосед попытался побить молодого человека. Он оттеснил хозяина, у которого была сломана рука, на кухню.

Там молодой человек, опасаясь за свою жизнь и здоровье, "в целях защиты взял кухонный нож и два раза ударил соседа в область живота". После инцидента тот ушел из квартиры и попросил свою соседку вызвать "скорую", доставившую его в больницу.

А молодой человек позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. В тот же день он написал явку с повинной.

Кондопожский городской суд под председательством Александра Соколова признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Житель Янишполя был приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.