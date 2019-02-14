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Новости. Криминал
15:33, 14 Февраля 2019
фото: © *saipal

Житель Карелии порезал ножом пьяного соседа, когда тот ворвался в его квартиру

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За превышение пределов необходимой обороны житель Кондопожского района приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Шестого июля 2018 года в селе Янишполе в квартиру одного из домов по улице Центральной пришел нетрезвый сосед. Дома в это время находился 20-летний сын хозяев.

Пьяный мужчина стал упрекать молодого человека, что в квартире громко играет музыка. Тот ответил, что музыка – негромкая, и предложил зайти проверить. Тогда сосед попытался побить молодого человека. Он оттеснил хозяина, у которого была сломана рука, на кухню.

Там молодой человек, опасаясь за свою жизнь и здоровье, "в целях защиты взял кухонный нож и два раза ударил соседа в область живота". После инцидента тот ушел из квартиры и попросил свою соседку вызвать "скорую", доставившую его в больницу.

А молодой человек позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. В тот же день он написал явку с повинной.

Кондопожский городской суд под председательством Александра Соколова признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Житель Янишполя был приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

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Комментарии

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Горожанин
2019-02-14 16:28:38
Так парень защищался с поломанной рукой и превысил пределы??? Юристы отжигают по полной
Неравнодушный
2019-02-14 16:18:41
Громко-негромко, пьяный-подвыпивший... наши люди сами трактуют любые понятия, как хотят; а из всех законов чтут только правила дорожного движения.
burumba
2019-02-14 16:18:12
Говорят, что если бы взял ружье, то все было бы иначе.
Евгений
2019-02-14 15:56:47
"признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны" - всегда поражала эта формулировка. У меня дома, на моей территории, находится посторонний человек и угрожает физически моему здоровью. Он нападает на меня - какие тут пределы обороны возможны? Если бы этот сосед первый взял нож и пырнул меня? Конечно я буду защищаться!
Это же не парень зашёл в чужую квартиру и начал ножом размахивать. В общем спорная формулировка.
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