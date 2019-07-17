Житель Карелии пошел на кражу ради голодного кота

В Прионежском районе произошла необычная кража, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе в ОМВД России по Прионежскому району обратилась жительница поселка. Она сообщила о том, что из ее дома похищен тонометр и продукты питания.

Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый – 38-летний местный житель.

По словам мужчины, соседка попросила его помочь завести триммер для покоса травы. Пока она была занята на огороде, он проник в ее дом и похитил оттуда кофе, сахарный песок и 6 упаковок кошачьего корма.

Аппарат для измерения давления он намеревался сбыть, а продукты употребить по назначению, в том числе угостить собственную кошку. Но претворить эти планы в жизнь мужчина не успел – к нему прибыли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело.