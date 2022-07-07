Житель Карелии после обмена валюты пригляделся к деньгам и понял, что его обманули

В Олонецком районе полицейские раскрыли мошенничество, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 38-летний местный житель, сотрудник одной из поселковых организаций. Он рассказал, как на работе к нему подошел неизвестный, представившийся хорошим знакомым бывшего руководителя учреждения. Посетитель якобы хотел обратиться к приятелю за помощью, но не застав, изложил свою просьбу его коллеге. Он попросил обменять иностранную валюту на рубли.

Проситель согласился и обменял деньги, отдав 26 тысяч рублей наличными, а еще 32 тысячи переведя на номер счета. Лишь когда незнакомец уехал, заявитель внимательно посмотрел «валюту» — ею оказались «билеты банка приколов».

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Ранее судимый 32-летний житель Пряжинского района признался, что уже успел потратить деньги.

Всего рецидивисту было инкриминировано 6 подобных преступлений, совершенных в Олонецком и Пряжинском районах республики. В настоящее время он заключен под стражу, против мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.