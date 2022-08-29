Житель Карелии поссорился со своим знакомым и изувечил его ножницами

В Лахденпохье завершилось расследование уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.
В Лахденпохском районе завершено расследование уголовного дела в отношение 35-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как было установлено, ночью 26 июня обвиняемый со своим 37-летним знакомым распивал спиртное в своей квартире в Лахденпохье. Между приятелями началась ссора, и обвиняемый, схватив ножницы, несколько раз ударил ими своего гостя.
Потерпевший вовремя попал в руки врачей и, благодаря квалифицированной помощи, остался жив. Его травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время после сбора доказательств уголовное дело было отправлено в суд.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание