Житель Карелии потратил сутки на серию магазинных краж

Росгвардейцы задержали мужчину, который в течение дня понемногу воровал в магазине.

Вечером 23 августа на пульт Сортавальского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из сетевого магазина, сообщает Росгвардия. На месте группа задержания выяснила, что 24-летний местный житель пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар.

По записям камер видеонаблюдения работники магазина установили, что в течение дня этот посетитель несколько раз наведывался и, якобы ничего не выбрав, уходил. На самом деле он прятал продукты и выносил их.

Вечером он явился в очередной раз, но о его умыслах уже было известно. Продавцы вызвали сотрудников вневедомственной охраны. Задержанного передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что на севере Карелии кассир магазина использовала для кражи чеки, оставленные покупателями.