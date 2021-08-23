На севере Карелии женщина-кассир обворовала магазин, в котором работала

В Сегеже кассир магазина использовала для кражи чеки, оставленные покупателями, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

На днях вечером на сигнал тревоги в один из магазинов города прибыла группа задержания. Сотрудников Росгвардии вызвала директор заведение — оказалась, что преступление совершила кассир магазина. По чекам, оставленным покупателями, она оформляла возврат товаров и присваивала деньги.

Злоумышленницу буквально поймали за руку. Были зафиксированы факты кражи на сумму более 3 тысяч рублей, на момент прибытия сотрудников в кассе не хватало ещё 2 тысяч. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции.