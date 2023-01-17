Житель Карелии поверил незнакомке «на проводе» и потерял больше миллиона рублей

Очередное дело о мошенничестве расследуют правоохранители в Беломорске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась местная жительница, рассказавшая, что ее муж стал жертвой аферистов. Мужчина потерял больше миллиона рублей.

Ситуация оказалась стандартной — 51-летнему беломорчанину позвонила незнакомка и, представившись работником банка, рассказала, что на мужчину кто-то оформил кредит. Подсказала и спасение — установить на телефоне приложение и самому взять кредит в банке. Мужчина послушно взял кредит, а затем перевел все деньги на «безопасный» счет. Туда же вскоре последовали и собственные сбережения — 1 миллион 120 тысяч рублей.

Спустя несколько дней в полицию обратилась супруга потерпевшего, которая поняла, что произошло на самом деле.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.