Житель Карелии пожаловался в полицию, что друг без разрешения пропил деньги с его карты

В Кеми мужчина украл у приятеля банковскую карту и устроил застолье за чужой счет, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Кемского района обратился 42-летний житель Кеми. Он сообщил, что у него пропала банковская карта, а затем на телефон стали поступать сообщения о покупках в различных магазинах. В основном это были продукты и спиртное.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 40-летний приятель потерпевшего. Он дал признательные показания.

Как выяснилось, накануне подозреваемый находился у приятеля дома. Они распивали спиртное, затем гостю был предоставлен ночлег. Под утро он проснулся и покинул квартиру, прихватив с собой оставленную на столе банковскую карту. В дальнейшем несколько раз бесконтактно расплачивался ею в магазинах и щедро угощал новую компанию.

Теперь за содеянное придется ответить перед законом.