Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Украина ужесточила санкции против России 6
31.03.2021 20:40
Диетолог назвала норму кофе в день
31.03.2021 19:40
Размер средней пенсии в соседней Финляндии вырос до 1762 евро в месяц 39
31.03.2021 17:20
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
Сегодня 12:00
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи 16
Сегодня 07:15
Дети в Петрозаводске смогли перейти дорогу, после того как внедорожник снес бампер французскому авто (ВИДЕО) 3
31.03.2021 16:23
В России вырастет МРОТ
31.03.2021 21:05
Россиянин получил реальный срок за убийство котенка 4
31.03.2021 19:10

Житель Карелии ответит за мертвого лося

Новости. Происшествия
15:01, 01 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Охотник в Пряжинском районе без разрешения застрелил лося, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Пряжинского района с многолетним стажем охотника предстанет перед судом. Выяснилось, что в феврале 2021 года в лесном массиве недалеко от поселка Сяпся в Пряжинском районе он без разрешения застрелил лося. Ущерб, нанесенный государству, был оценен в 80 тысяч рублей.

При задержании у него был изъят дорогостоящий карабин, из которого, вероятно, и было убито животное.

Карельский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу, которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Пряжинского района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»