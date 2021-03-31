Житель Карелии ответит за мертвого лося

Охотник в Пряжинском районе без разрешения застрелил лося, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Пряжинского района с многолетним стажем охотника предстанет перед судом. Выяснилось, что в феврале 2021 года в лесном массиве недалеко от поселка Сяпся в Пряжинском районе он без разрешения застрелил лося. Ущерб, нанесенный государству, был оценен в 80 тысяч рублей.

При задержании у него был изъят дорогостоящий карабин, из которого, вероятно, и было убито животное.

Карельский межрайонный природоохранный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу, которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд Пряжинского района.