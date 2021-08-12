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Житель Карелии пришел помочь знакомой по хозяйству и избил её

Новости. Криминал
10:24, 16 Августа 2021
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

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Пьяный житель Калевальского района бил свою знакомую по лицу в процессе покраски печи, сообщили в МВД Карелии.

В Калевальском районе следователи завершили расследование уголовного дела о нанесении побоев. В преступлении обвиняется местный житель.

Еще в прошлом году мужчина был привлечен к административной ответственности за подобное преступление — тогда он нанес травмы своей знакомой. После этого женщина обратилась в полицию вновь и сообщила, что ситуация повторилась.

По словам потерпевшей, она попросила мужчину помочь по хозяйству, покрасить печь в доме. Он пришел в пьяном виде — от работы не отказался, однако в процессе покраски между ним и хозяйкой завязался конфликт. В ходе ссоры гость толкнул женщину, она потеряла равновесие и ударилась о дверной проем. После этого обидчик нанес ей несколько ударов по лицу. Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, следователями была собрана достаточная доказательная база для составления обвинительного заключения. В настоящее время оно вместе с уголовным делом направлено в суд.

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Комментарии

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Саныч
2021-08-16 10:44:00
Ну, чем мог-тем помог.
udo
2021-08-16 11:30:27
Саныч, скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты. Древние говорили. :)
Гость
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