Житель Карелии пришел помочь знакомой по хозяйству и избил её

Пьяный житель Калевальского района бил свою знакомую по лицу в процессе покраски печи, сообщили в МВД Карелии.

В Калевальском районе следователи завершили расследование уголовного дела о нанесении побоев. В преступлении обвиняется местный житель.

Еще в прошлом году мужчина был привлечен к административной ответственности за подобное преступление — тогда он нанес травмы своей знакомой. После этого женщина обратилась в полицию вновь и сообщила, что ситуация повторилась.

По словам потерпевшей, она попросила мужчину помочь по хозяйству, покрасить печь в доме. Он пришел в пьяном виде — от работы не отказался, однако в процессе покраски между ним и хозяйкой завязался конфликт. В ходе ссоры гость толкнул женщину, она потеряла равновесие и ударилась о дверной проем. После этого обидчик нанес ей несколько ударов по лицу. Пострадавшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, следователями была собрана достаточная доказательная база для составления обвинительного заключения. В настоящее время оно вместе с уголовным делом направлено в суд.