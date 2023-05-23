Житель Карелии приспособил второй этаж своего дома под теплицу с марихуаной

По версии следствия, житель Петрозаводска выращивал «запрещенку» для себя, сообщили в МВД республики.

Наркополицейские задержали 49-летнего петрозаводчанина, у которого нашли теплицу для выращивания марихуаны.



Незаконную плантацию мужчина обустроил на втором этаже своего дома. Во время обыска полиция изъяла готовый наркотик и более килограмма кустов конопли.



Ранее его уже судили за наркопреступления, сообщили в МВД Карелии. По предварительной версии, мужчина выращивал и хранил наркотик для собственного потребления.



Во время визита полиции он находился в состоянии наркотического опьянения. За потребление зелья его отдельно привлекут в административной ответственности.



Возбуждено уголовное дело, петрозаводчанину грозит до десяти лет колонии.