Житель Карелии приставил нож к горлу экс-супруги, чтобы почитать переписку на ее телефоне

В Пудожском районе визит в гости к бывшей жене закончился для местного жителя уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Пудожскому району поступило сообщение от жительницы одного из поселков района об угрозах убийством.

В обстоятельствах произошедшего инцидента разобрался участковый уполномоченный полиции. В гости к заявительнице зашел бывший муж. Его внимание привлек телефон супруги, мужчина стал требовать показать ему переписку и другую информацию. Женщина рассказала, что попыталась прекратить начавшийся конфликт, но бывший супруг стал угрожать ей ножом и высказывать угрозы. Свидетелем произошедшего стала мать экс-супруги.

Участковый уполномоченной полиции опросил всех участников конфликта, установил местонахождение подозреваемого, 32-летнего жителя того же поселка. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено и расследуется уголовное дело.