Житель Карелии, признанный виновным в дискредитации армии, отправился на обязательные работы

Мужчина просрочил выплату штрафа по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Пудожскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в 30 тысяч рублей в отношении местного жителя. В 2022 году он был привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Должника уведомили о исполнительном производстве и пригласили на прием. В канун Нового года мужчина пришел в отделение, объяснив, что штраф не уплачен, поскольку он рассчитывает обжаловать решения судов. Но судебный пристав объяснил, что это не является уважительной причиной для оплаты штрафа.

Мировой суд признал должника виновным в неуплате штрафа и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.