Житель Карелии продал внедорожник, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

В Питкярантском районе трое местных жителей задолжали ресурсоснабжающей организации более 250 тысяч рублей, долг был солидарным, сообщили в УФССП Какрелии.

В отделение судебных приставов по Питкярантскому району на исполнение поступил документ о взыскании с трех граждан солидарной задолженности в пользу ресурсоснабжающей организации более 250 тысяч рублей.

Судебный пристав сообщил должникам о возбуждении исполнительного производства, однако в срок для добровольного исполнения задолженность не была погашена.

Двое из трех должников были трудоустроены. Пристав направил постановление по месту работы неплательщиков об обращении взыскания на доход. В бухгалтерии предприятия удерживали 50% от получаемой ими зарплаты в счет погашения задолженности. Параллельно судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и иные организации, имеющие какие-либо сведения о должниках и их имуществе.

Обнаружилось, что у одного из должников на праве собственности зарегистрирован автомобиль Land Rover Freelander. Приставы в отношении транспортного средства выставили запрет на регистрационные действия.

Должник пожелал продать автомобиль, чтобы оплатить задолженность.