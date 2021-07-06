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Житель Карелии продал внедорожник, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

Новости. Общество
12:13, 07 Июля 2021
фото: © Коллаж / pxhere.com

В Питкярантском районе трое местных жителей задолжали ресурсоснабжающей организации более 250 тысяч рублей, долг был солидарным, сообщили в УФССП Какрелии.

В отделение судебных приставов по Питкярантскому району на исполнение поступил документ о взыскании с трех граждан солидарной задолженности в пользу ресурсоснабжающей организации более 250 тысяч рублей.

Судебный пристав сообщил должникам о возбуждении исполнительного производства, однако в срок для добровольного исполнения задолженность не была погашена.

Двое из трех должников были трудоустроены. Пристав направил постановление по месту работы неплательщиков об обращении взыскания на доход. В бухгалтерии предприятия удерживали 50% от получаемой ими зарплаты в счет погашения задолженности. Параллельно судебным приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и иные организации, имеющие какие-либо сведения о должниках и их имуществе.

Обнаружилось, что у одного из должников на праве собственности зарегистрирован автомобиль Land Rover Freelander. Приставы в отношении транспортного средства выставили запрет на регистрационные действия.

Должник пожелал продать автомобиль, чтобы оплатить задолженность.

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Комментарии

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кир
2021-07-07 13:08:18
Пофиг о них знать, - сказал кот и пошёл спать.
Гость
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