Житель Карелии пропил телефон друга и стал фигурантом уголовного дела

В Олонце полицейские помогли мужчине вернуть дорогой гаджет, который он забыл у друга, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 37-летний гражданин и сообщил, что у него пропал мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Он был уверен, что забыл его в квартире приятеля, у которого гостил накануне, но тот уверял, что ничего не находил.

В ходе беседы со стражами порядка 33-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, признался, что слукавил. Он обнаружил забытый гостем телефон и сначала хотел оставить его себе, но затем обменял на спиртное.

В настоящее время похищенное имущество изъято сотрудниками полиции. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшему возбуждено уголовное дело.