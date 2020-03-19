Житель Карелии пропил у женщины пилу

фото: © кадр из вильма "Эш против Зловещих мертвецов"

В Прионежском районе мужчина украл у дачницы пилу и пропил ее, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району поступило сообщение о краже. Из дачного дома 59-летней петрозаводчанки похитили электропилу.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 39-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что знаком с заявительницей.

Она дачница и время от времени посещала загородный дом. Злоумышленник проник в помещение через черных ход. Похитив пилу, сбыл ее одному из соседей по улице за 500 рублей. Средства потратил на алкоголь. Место сбыта было установлено, а похищенное изъято полицейскими.

По факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.