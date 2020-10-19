Житель Карелии проведет 2,5 года в колонии особого режима за кражу вещей с дачи

Прионежский суд рассмотрел дело о краже чужого имущества с проникновением в жилище, сообщили в судебной инстанции.

Прионежский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в совершении двух преступлений: находясь на территории дачного кооператива, он проникал в жилища, откуда крал чужое имущество.

Наказание назначено по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Поскольку в действиях осужденного установлен особо опасный рецидив преступлений, отбывание наказания назначено в исправительной колонии особого режима.





Отметим, в исправительных колониях особого режима отбывают наказание осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.