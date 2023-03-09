Житель Карелии пытался задушить родного брата из-за долгов

Полиция Калевальского района Карелии расследует уголовное дело об угрозе убийством.

В правоохранительные органы Калевальского района с заявлением об угрозе убийством обратился 27-летний житель одного из поселков. Участковый выяснил обстоятельства инцидента.

Мужчина поссорился с родным братом из-за долгов. Злоумышленник, 28-летний житель того же поселка, схватил потерпевшего за шею и пригрозил убить.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет колонии, рассказали в МВД Карелии.