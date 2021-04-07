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Регулярное пьянство за рулем привело жителя Карелии на скамью подсудимых

Новости. Криминал
10:00, 08 Апреля 2021
фото: © архив ИТАР-ТАСС
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Суд Беломорского района приговорил местного жителя к условному сроку за пьянство за рулем, сообщили на сайте судебной инстанции.

Беломорский районный суд вынес приговор местному жителю за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что беломорчанин, уже получивший наказание за управление автомобилем в пьяном виде, снова выпил и сел за руль. В таком состоянии его и остановили сотрудники ГИБДД.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В результате суд признал его виновным и приговорил к условному лишению свободы сроком на один год и запрету на управление транспортными средствами сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.

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