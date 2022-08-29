Житель Карелии расплатился с долгами, чтобы вернуть возможность распоряжаться своим имуществом

Житель Пряжинского района из-за долга в 47 тысяч рублей утратил возможность продавать свое имущество, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось производство в отношении должника о взыскании административных штрафов в сумме 47 тысяч рублей.

Должник официально не трудоустроен, по адресу регистрации не проживает. Адрес нового места жительства не сообщал и на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся.

Пристав узнал о наличии у должника движимого и недвижимого имущества и вынес постановления о запрете на регистрацию.

Должнику пришлось погасить всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор, потому что сделка по договору купли-продажи была приостановлена.