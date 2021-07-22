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Житель Карелии разместил на сайте объявлений информацию о продаже мопеда и потерял 90 тысяч

Новости. Криминал
15:24, 28 Июля 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

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В Сортавальском районе 51-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратился 51-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные обманным путём похитили у него 92 920 рублей.

Мужчина пояснил, что на одном из популярных сайтов объявлений разместил информацию о продаже мопеда. Желающий купить «железного коня» нашёлся быстро.

Потенциальный покупатель позвонил жителю Карелии и уведомил о своих намерениях. Собеседник попросил продавца продиктовать номер банковской карты, на которую тот сможет внести предоплату. После этого сортавальцу на телефон пришёл код подтверждения, который звонивший также вынудил мужчину сообщить. Как только секретная комбинация попала в руки злоумышленника, со счёта заявителя были списаны все сбережения.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок через интернет. Никогда не сообщайте неизвестным персональную информацию, а также данные банковских карт, пароли, секретные комбинации с оборотной стороны платёжных инструментов и коды подтверждения из С. С. Помните: полученные в ходе разговора или переписки сведения злоумышленники используют для похищения денежных средств.

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