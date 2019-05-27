Житель Карелии разобрал часть дома ради наживы

Мужчина обокрал дом друга, пока тот был под арестом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый: судимый житель Медвежьегорска – друг заявителя.

Мужчины тесно общались, поэтому, когда один из них за совершение административного правонарушения был арестован, второй узнал об этом. Также товарищу было известно, что его друг живет один, и как он проникает в дом, когда потеряет ключи.

Подозреваемый решил воспользоваться ситуацией и, путем разбора одной из стен дома своего товарища, незаконно проник в чужое жилое помещение. Оттуда он тайно похитил отрезную машинку, напольные весы, две автомагнитолы, рабочий полукомбинезон и рюкзак. Чтобы скрыть преступление, он собрал стену на место.

Часть похищенного он планировал сбыть, а остальное использовать в хозяйстве.

Возбуждено уголовное дело.