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Новости. Криминал
12:59, 27 Мая 2019
фото: ТАСС / Ростислав Кошелев

Житель Карелии разобрал часть дома ради наживы

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Мужчина обокрал дом друга, пока тот был под арестом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый: судимый житель Медвежьегорска – друг заявителя.

Мужчины тесно общались, поэтому, когда один из них за совершение административного правонарушения был арестован, второй узнал об этом. Также товарищу было известно, что его друг живет один, и как он проникает в дом, когда потеряет ключи.

Подозреваемый решил воспользоваться ситуацией и, путем разбора одной из стен дома своего товарища, незаконно проник в чужое жилое помещение. Оттуда он тайно похитил отрезную машинку, напольные весы, две автомагнитолы, рабочий полукомбинезон и рюкзак. Чтобы скрыть преступление, он собрал стену на место.

Часть похищенного он планировал сбыть, а остальное использовать в хозяйстве.

Возбуждено уголовное дело.

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