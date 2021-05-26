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Житель Карелии решил проучить туристов и разбил автомобиль гостя республики

Новости. Криминал
15:20, 27 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

В Олонецком районе следствием конфликта местных жителей и туристов стал разбитый автомобиль одного из гостей республики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района с заявлением о преступлении обратился 43-летний житель Ленинградской области. Кто-то повредил его автомобиль, причинив ущерб без малого 45 тысяч рублей.

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Как выяснилось, мужчина отдыхал в Карелии в компании знакомых. Они расположились в одном из туристических комплексов, а машину оставили поблизости. Утром владелец иномарки обнаружил следы повреждений на капоте, кроме того, было разбито боковое стекло.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

В день преступления мужчина тоже отдыхал с друзьями. Между двумя выпившими компаниями началась перепалка, но конфликт быстро сошел на нет и, казалось, был исчерпан. Однако позже молодому человеку захотелось проучить туристов. Камнем повредил автомобиль, принадлежавший одному из них.

Против местного жителя, находящегося под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-27 15:31:51
Припрутся и борзеть начинают
Leopol'd
2021-05-27 15:48:42
театральный критик, так тебе 27 всего?! Я думал у тебя старческое. А это скудоумие просто.
Гость
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