Молодой человек сделал предложение девушке на главной сцене Дня Карелии

Во время концерта, посвященного Дню республики в Медвежьегорске, молодой человек сделал предложение руки и сердца, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Романтичный момент активно обсуждают в соцсетях Медвежьегорска. Во время праздничного концерта молодой человек Константин сделал предложение своей возлюбленной Елизавете. Что ответила девушка, неизвестно.

Торжественные мероприятия Дня республики закончились музыкальной программой с участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова и световым шоу.