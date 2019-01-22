Житель Карелии сел в колонию за нарушение "условки"

Мужчина получил условный срок за кражу, но из-за нарушений порядка отправился в колонию строго режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Лахденпохского района в июле был осужден за воровство. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года с возложением обязанностей, в том числе, обязанности являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и пройти курс лечения от алкоголизма.

Мужчина неоднократно нарушал порядок, в результате суд заменил условный срок на реальный.

Постановление суда в законную силу не вступило.