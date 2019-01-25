Житель Карелии шантажировал пользователей соцсетей интимными фотографиями

В Карелии полицейские задержали вымогателя, который шантажировал пользователей соцсетей, пугая, что опубликует их интимные фото.

В Беломорске полицейские пресекли деятельность вымогателя, который шантажировал пользователей соцсетей. В качестве самых веских улик против злоумышленника фигурировали фотографии интимного характера, сообщает ren.tv.

Доказательная база правоохранителей показалась вымогателю столь убедительной, что он написал явку с повинной.

Злоумышленник признался, что шантажировал другого пользователя "ВКонтакте" от имени некой "Снежаны Мишиной", угрожая предать огласке подробности интимной жизни потерпевшего.

Секретность "интима" вымогатель оценил в пять тысяч рублей. Он даже успел получить две тысячи рублей из требуемой суммы на свой банковский счет.

В настоящее время злоумышленник задержан и дает показания.

Кстати, полученные две тысячи рублей он уже успел потратить на личные нужды.