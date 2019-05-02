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Новости. Общество
10:55, 02 Мая 2019

Житель Карелии снял видео, как "включили" водопад в Гирвасе

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Пуск водопада в Гирвасе Кондопожского района запечатлели на видео – удивительные кадры.

В редакцию "Столицы на Онего" Владимир Ракчеев прислал видео, на котором запечатлел пуск водопада в Гирвасе.

"На время водосброса на несколько дней в году Гирвас превращается в водопад. Он превосходит в несколько раз известный водопад Кивач — и по объему воды, и по перепаду высоты. Вода падает с 30 метров по ступеням, самая высокая из которых 15 метров, разбивается о выступы застывших лавовых потоков и рассыпается на мелкую водяную пыль. Подойти можно практически вплотную по каменным уступам, соблюдая все меры предосторожности", — рассказала пресс-секретарь филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Арина Степенная.

Находится уникальная достопримечательность на искусственном канале "Пионерский" в 100 км от Петрозаводска в посёлке Гирвас Кондопожского района. Добраться можно по мурманской трассе "СПб - Мурманск", по указателю есть съезд с трассы к посёлку. Через один километр после въезда в деревню Гирвас с ул. Кондопожская надо свернуть направо на ул. Комсомольскую, затем ул. Советская. Проехав от перекрёстка примерно два километра, справа вы увидите здание Пальеозерской ГЭС и проход к вулкану Гирвас.

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