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Новости. Общество
12:27, 30 Апреля 2019
фото: Арина Степенная

ФОТО: Самый большой в Карелии водопад можно увидеть в дни праздника весны и труда

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В первые дни мая в Кондопожском районе в поселке Гирвас Пальеозерская ГЭС продолжит штатный водосброс — жители и гости смогут увидеть самый большой в Карелии водопад.

Станция располагается на месте геологической природной достопримечательности – древнейшего в мире палеовулкана Гирвас. Он был обнаружен при строительстве Пальеозерской ГЭС, которая в этом году отмечает свое 65-летие.

— На время водосброса на несколько дней в году Гирвас превращается в водопад. Он превосходит в несколько раз известный водопад Кивач — и по объему воды, и по перепаду высоты. Вода падает с 30 метров по ступеням, самая высокая из которых 15 метров, разбивается о выступы застывших лавовых потоков и рассыпается на мелкую водяную пыль. Подойти можно практически вплотную по каменным уступам, соблюдая все меры предосторожности, — рассказывает пресс-секретарь филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Арина Степенная.

Находится уникальная достопримечательность на искусственном канале "Пионерский" в 100 км от Петрозаводска в посёлке Гирвас Кондопожского района. Добраться можно по мурманской трассе "СПб - Мурманск", по указателю есть съезд с трассы к посёлку. Через один километр после въезда в деревню Гирвас с ул. Кондопожская надо свернуть направо на ул. Комсомольскую, затем ул. Советская. Проехав от перекрёстка примерно два километра, справа вы увидите здание Пальеозерской ГЭС и проход к вулкану Гирвас.

Больше фото водопада от Арины Степенной смотрите здесь.

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