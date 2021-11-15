Житель Карелии стал индивидуальным предпринимателем и превратился в должника

Из-за долгов по алиментам житель Пудожа чуть не потерял машину и вновь устроился на работу, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Пудожскому району на исполнении находилось производство о взыскании с должника алиментных платежей.

Должник периодически трудоустраивался, становился на учет в Центр занятости населения и выплачивал алименты из доходов. Впоследствии он оформил себя в качестве индивидуального предпринимателя, но некоторое время назад прекратил выплачивать алименты и накопил долг — почти 80 тысяч рублей.

Судебный пристав пригласил должника на прием, где наложил арест на принадлежащий ему автомобиль Mazda. Должник сделал выводы и устроился на работу.