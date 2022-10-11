Житель Карелии стал стучать головой по голове собутыльника и получил ножом в живот

В Кемском городском суде осудили местного жителя, который, пытаясь остановить агрессивного собутыльника, проткнул его ножом.

Из материалов уголовного дела следует, что 40-летний житель Кеми в ходе конфликта, который возник на фоне длительного совместного распития спиртных напитков, вследствие высказанных в его адрес оскорбительных выражений, сопровождавшихся ударами, умышленно нанес собутыльнику два удара ножом в живот и по левой руке.

В ходе следствия мужчина вину признал, пояснив, что в ходе употребления спиртного в какой-то момент собутыльник предложил ему побороться, на что получил отказ. Затем гость стал высказывать в его адрес оскорбления и наносить резкие удары своей головой ему в голову, рассек бровь, толкнул его, тогда кемлянин схватил нож и ударил оппонента.

При рассмотрении дела суд учел все смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, а также противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения.

В результате суд назначил жителю Кеми наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.