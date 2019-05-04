Житель Карелии угнал автомобиль без сигнализации

Житель Кондопожского района подозревается в угоне и краже из автомобиля, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кондопожского района обратилась местная жительница с заявлением об угоне. Отечественный автомобиль был припаркован у дома, сигнализацией оборудован не был.

Угнанную машину вскоре нашли на обочине на въезде в Кондопогу. Выяснилось, что из автомобиля пропали аккумулятор и магнитола.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 34-летнего, ранее не судимого горожанина. Он сознался в угоне и рассказал, что выехал из города, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина уверял, что после аварии он бросил машину и вернулся домой. Какую-либо причастность к пропаже имущества из автомобиля он всячески отрицал.

Однако полицейские установили гражданина, подвозившего подозреваемого в ту ночь. Выяснилось, что пассажир предлагал водителю приобрести аккумулятор, а когда тот отказался - попросил подвезти его до пункта приёма металла.

По фактам угона и кражи возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.