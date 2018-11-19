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Новости. Криминал
17:40, 19 Ноября 2018
фото: pxhere.com

Житель Карелии украл деньги с карты, которую нашел на улице

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В полицию Кемского района обратилась 18-летняя девушка с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что накануне потеряла банковскую карту, а чуть позже ей на мобильный телефон стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств. Девушка заблокировала карту и обратилась за помощью в полицию. Ущерб превысил четыре тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого, 18-летнего местного жителя. Он дал признательные показания и пояснил правоохранителям детали произошедшего.

В день происшествия гражданин на улице нашел банковскую карту с технологией бесконтактных платежей. Впоследствии он оплатил этой картой различные покупки: продукты, сигареты и моторное масло для своего автомобиля, после чего сломал и выкинул её.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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кир
2018-11-19 17:57:53
Автомобиль, для которого чел бензин покупал, слабо отобрать? Слабо. Чего вы тогда хотите от полудикого населения, живущего только для себя основными инстинктами? Учились бы у большевиков.
Гость
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